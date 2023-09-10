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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ26.5 مليون جنيه.. فرج عامر يكشف تفاصيل مثيرة بشأن بيع صديق اوجولا

صدى البلد

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن بيع صديق اوجولا  لاعب نادي سموحة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر : الحمد لله تم بيع لاعب كرة القدم ، بنادي سموحة صديق اوجولا ( الذي انضم للنادي بمعرفتي بدون اي مقابل ) بمبلغ ٢٦،٥ مليون جنيه و تم توفير قيمة عقده هذا العام ١٦٠ ألف دولار.

و تابع: قيمة بيع اللاعب صديق ايجولا ٢٦.٥ مليون جنيه وقيمة إعارة احمد مصطفي ١٠٠ الف دولار ،  تعادل قيمة جميع اللاعبين الذين دعم بهم سموحة فريق كرة القدم هذا الموسم.

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فرج عامر "مجلس ادارة نادي سموحة قرر صرف منحة المدارس للسادة العاملين بالنادي وكل عام وانتم بخير"

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 8 مباريات ودية حتى الآن، بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الخسارة من الداخلية بهدف نظيف.

تصريحات فرج عامر فرج عامر صديق أوجولا أوجولا

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