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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

١٠٠ عام على رحيل سيد درويش.. "الحياة" تنقل حفل علي الحجار بالصحفيين

علي الحجار
علي الحجار

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة، بمئوية الفنان الراحل سيد درويش، حيث تُذيع شبكة تليفزيون الحياة، حصريا، الليلة، حفل الفنان علي الحجار، المقام في مقر نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عام على رحيل الفنان سيد درويش، تحت شعار «مئوية فنان الشعب».

يأتي ذلك استمرارًا لنجاحات شبكة تليفزيون الحياة في البث الحصري والمباشر لعدد من الفعاليات الفنية، التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وأخرها فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، التي تصدرت خلالها «الحياة» تريند موقع التواصل الاجتماعي X، «تويتر» سابقًا لأسبوعين متتاليين.

ومن المُقرر، أن يُطرب الفنان علي الحجار مستمعيه بعدد من أهم أغنيات «فنان الشعب» سيد درويش.

الحياة سيد درويش علي الحجار

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