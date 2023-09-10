فرج عامر : إجمالى عقود لاعبين سموحة الجدد تساوى قيمه بيع هذا اللاعب.. تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تفاصيل بيع صديق اوجولا لاعب نادي سموحة عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : اجمالى عقود لاعبي الفريق الأول الجدد على مدار هذا الموسم الجديد تساوى قيمه بيع اللاعب صديق اوجولا ، واعاره احمد مصطفى.



وأضاف : صديق اوجولا الى سيراميكا كليوباترا مقابل ٢٦ مليون ونصف المليون جنيه بالاضافة الي استعاره عمرو قلاوه.

و كان قد كتب فرج عامر : الحمد لله تم بيع لاعب كرة القدم ، بنادي سموحة صديق اوجولا ( الذي انضم للنادي بمعرفتي بدون اي مقابل ) بمبلغ ٢٦،٥ مليون جنيه و تم توفير قيمة عقده هذا العام ١٦٠ الف دولار.

و تابع : قيمة بيع اللاعب صديق ايبولا ٢٦.٥ مليون جنية وقيمة اعارة احمد مصطفي ١٠٠ الف دولار ، تعادل قيمة جميع اللاعبين الذين دعم بهم سموحة فريق كرة القدم هذا الموسم

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 8 مباريات ودية حتى الآن، بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الخسارة من الداخلية بهدف نظيف.