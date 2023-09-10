شكوك حول اللقاء المرتقب بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية.. تفاصيل

قالت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، إن روسيا بدأت اليوم منتدي اقتصادي في مدينة “فلاديفوستوك”، ولكن لم ترد أنباء من موسكو عن اجتماع مرتقب بين الرئيس بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون علي هامش المنتدي.

وقد أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في وقت سابق إلي أن كيم يخطط للقاء بوتين في “فلاديفوستوك” لمنااقشة إمكانية إمداد روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا مقابل حصول بيونج يانج علي والغذاء والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير الأسلحة.

ومع ذلك، قالت مصادر، إن رحلة كيم المحتملة لم يتم اكتشافها في محطات السكك الحديدية في فلاديفوستوك ومدينة خاسان الحدودية، حيث من المرجح أن يمر قطاره، حتى صباح الأحد.

وأضاف مصدر: "لا توجد أي علامات على انتشار أشخاص للسيطرة على خط السكة الحديد الذي يربط خاسان وفلاديفوستوك".

ومن المقرر أن يصل بوتين إلي فلاديفوستوك غدا، لحضور الجلسة العامة للمنتدي الاقتصادي يوم الثلاثاء.

وقال وسائل إعلام أمريكية، إن بوتين يهدف إلي تعزيز التعاو العسكري مع روسيا، خاصة بعد التعاون الثلاثي بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة بيونج يانج.

كما وقالت وكالة التجسس الكورية الجنوبية في وقت سابق، إن روسيا اقترحت إجراء مناورات بحرية ثلاثية مع كوريا الشمالية والصين في أواخر يوليو.