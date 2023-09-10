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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأرجنتين: مشاركة ميسي أمام بوليفيا محل شك

صدى البلد

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن مشاركة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، أمام بوليفيا، محل شك.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بوليفيا، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال سكالوني، في تصريحات عبر الموتمر الصحفي ما قبل المباراة: “ميسي جاهز للسفر، سنرى ما إذا كان سيلعب أم لا، لا يزال هناك يومين متبقيين حتى المباراة، وسنتخذ القرار غدًا أو يوم الثلاثاء، ميسي تدرب بشكل مختلف، لكنه جاهز للسفر، ويوم الثلاثاء سنقرر ما إذا كان سيلعب”.

وأضاف: “في المباراة السابقة كان ميسي متعبًا وطلب التغيير، لكننا لسنا بحاجة للتحدث معه حول هذا الأمر قبل المباريات، فهو يقيّم ذلك بينما نمضي قدما، نعلم جميعًا ظروف الارتفاع هناك، ستكون التغييرات مهمة جدًا”.

واختتم تصريحاته: “لن تختلف التشكيلة كثيرا، أحد البدائل يمكن أن يكون أنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز من البداية، سنبلغكم غدًا بالتشكيلة، في حالة عدم ظهور أي ظروف غير متوقعة، هذا الفريق يعرف كيف يعاني ويتعامل مع المباراة، نحن مستعدون لأي شيء قادم، الفريق ليس لديه مشكلة في التغيير”.

ميسي سكالوني الأرجنتين بوليفيا إنتر ميامي

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