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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجموعة طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان NHC لإقامة مدينة بجودة حياة مستدامة شرق الرياض

صدى البلد

وقعت مجموعة طلعت مصطفى المطور العمراني الأبرز في جمهورية مصر العربية ، اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان NHC السعودية ، على هامش معرض سيتي سكيب العالمي برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة شرق العاصمة الرياض.

وذكرت المجموعة في بيان للبورصة ان مشروع المدينة الجديدة يوفر نحو 27,750 وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 الى 400 متر مربع ، وشقق سكنية بمساحات مختلفة ، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع خصص منها 40 % مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.

ويكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة. وتقدر التكلفة الاستثمارية الاجمالية لمشروع المدينة بنحو 40 مليار ريال سعودى .

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طلعت مصطفى الشركة الوطنية للاسكان سيتي سكيب العالمي

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