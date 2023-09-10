مصرع عاملة إغاثة إسبانية في شرق أوكرانيا بعد سقوط قذيفة على سيارتها

قُتلت عاملة إغاثة إسبانية في شرق أوكرانيا بعد سقوط مقذوف على السيارة التي كانت تستقلها، بحسب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وفي حديثه للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، قال الوزير خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين إن مقذوفًا سقط على سيارة تقل مواطنًا إسبانيًا 'كان يعمل هناك لصالح منظمة غير حكومية'.

وأضاف وزير الخارجية: 'لدينا تأكيد شفهي بوفاتها، ونسعى الآن للحصول على تأكيد معتمد من السلطات الأوكرانية بوفاتها'.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية العامة RTVE أن المرأة تدعى إيما إيغوال، مديرة منظمة غير حكومية تدعى 'الطريق إلى الإغاثة' تركز على إجلاء المدنيين من خط المواجهة الأوكراني.

وقدمت منظمة Road to Relief، في منشور لها على حسابها على إنستغرام، رواية عن الهجوم، قائلة إن أربعة من أعضاء الفريق انطلقوا من سلوفيانسك في اتجاه باخموت شرقي أوكرانيا صباح السبت.

وفي طريقهم إلى مدينة تشاسيف يار، تعرضت مركبة الفريق 'لهجوم روسي'، حسبما ذكر المنشور، مضيفًا أنه بعد تعرضها للضرب، انقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران.

وقالت المنظمة غير الحكومية في المنشور، إن متطوعًا كنديًا يُدعى أنتوني “تونكو” إحنات قُتل أيضًا في الهجوم، وهو ما لم تتمكن CNN من التحقق منه بشكل مستقل.

والركاب المتبقين، بحسب المنظمة غير الحكومية، هم المتطوع الطبي الألماني روبن ماويك والمتطوع السويدي يوهان ماتياس ثير. وقد استقرت حالتهما بعد أن 'تعرضا لإصابات بالغة نتيجة شظايا وحروق'.

ويتلقى المتطوعان الناجيان العلاج الطبي في مستشفيات منفصلة، ​​وفقًا لموقع Road to Relief.

ويأتي الحادث وسط هجمات روسية جديدة ليل الأحد.

قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية، رسلان كرافشينكو، في منشور على فيسبوك، اليوم الأحد، إن أربعة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف أنهم تلقوا مساعدة طبية، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى بسبب إصابات في الرأس والأطراف.