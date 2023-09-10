شبانة: حزين للغاية بشأن رفض اتحاد كرة اليد قيد لاعبي الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه حزين لما يحدث لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، ورفض اتحاد اليد قيد لاعبي النادي بسبب المستحقات المتأخرة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "حزين للغاية على ما سمعته اليوم بشأن رفض اتحاد كرة اليد قيد لاعبي الزمالك، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتاخرة، ولكن هناك أزمات وبعض المحن".

وأضاف: "الزمالك قلعة رياضية كبيرة وأحد الأندية الكبيرة في كرة اليد، ويجب مساندته في الفترة الحالية، الأمور وصلت لدرجة (المحايلة) ولا أصدق ما يحدث للنادي، اتحدث من منطلق مساندة النادي الذي يعيش في حالة سيئة ومحنة خطيرة، ورغم لديه رموز وجماهير كبيرة، ولا أحد يقف بجوار الزمالك، يرضى مين ما يحدث".

وواصل: "بدلا من أن يدعم اتحاد اليد، نادي الزمالك، فأنهم يرفضون قيد لاعبيه، وسمعت أن هناك مباريات يخوضها الفريق مؤخرا بـ6 لاعبين فقط، فهل سنترك الزمـالك يغرق؟!، ما يحدث غريب وكثير واستفزاز واضح لجماهير القلعة البيضاء".

وأكمل: "يجب أن يدعم الجميع نادي الزمالك حاليا ويساند النادي في محنته الحالية".