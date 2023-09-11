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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: فيتوريا يستحق الشكر من الأهلي.. وهناك تخبط واضح داخل الكاف

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي سيخوض بطولة هامة للغاية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، مشيرًا إلى أنها لن تكون سهلة مطلقًا، لأن الفرق الجزائرية تعتمد على الدفاع وامكانية خطف هدف وارباك الخصم، كما حدث في مواجهات سابقة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أكرم توفيق لن يكون موجود مع البعثة في السعودية، ومارسيل كولر حذره من الاندفاع البدني، واللعب بقوة، وأبلغه بأنه لن يدفع به في المباريات إلا حال جاهزيته 100%".

وأضاف: "هناك محاولات لتجهيز ياسر إبراهيم للمباراة، في ظل غياب محمود متولي للإصابة".

وواصل: "يجب أن نشكر فيتوريا على اراحة لاعبي الأهلي، خصوصا في ظل تخبط الكاف الذي أصبح يدار من جانب الاتحاد الدولي، أصبحنا حقل تجارب في ظل اطلاق بطولة جديدة وهي الدوري الإفريقي، من أجل ان يقوم انفانتينو باقناع الاتحاد الاوروبي باطلاقها مستقبلا".

وزاد: "هناك تخبط من الكاف بشأن مكافآت البطولة القارية، وهناك أمور لم يتم الاستقرار عليها، وسط حالة من الارتباك داخل الاتحاد القاري".

وأكمل: "فيتوريا يستحق الشكر من الأهلي خصوصا بعد استبعاد رباعي الفريق، خصوصا ان التونسي علي معلول لن ينضم للفريق إلا بعد مباراة مصر وتونس الودية، وكذلك تاو وديانج متواجدان مع منتخبات جنوب افريقيا ومالي".

وأتم: "الأهلي ليس له ذنب، وكذلك المنتخبات الافريقية التي تضم لاعبين من الفريق، الأزمات كلها مصدرها الكاف في ظل مواعيد المباريات، والأزمة مستمرة في ظل تضارب مواعيد الفرق مع المنتخبات".

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