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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

ينافس الكبار.. أفضل موبايل Nokia نوكيا فئة 5 آلاف جنيه في السوق

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia C31

استطاعت العلامة التجارية، نوكيا Nokia  خلال الفترة الأخيرة التفوق على نفسها بإطلاق عدد من الهواتف الذكية المخصصة للشباب ومحدودي الدخل يمكنها التنافس مع شركات كبرى. 

 

وأطلقت نوكيا عددا من الهواتف التي تميزت بسعر مناسب للغاية مع إمكانات ومواصفات مميزة وتصميم أنيق، ومن بين هذه الهواتف كان Nokia C31 ، والذي حصل على شاشة مميزة وكاميرا فائقة الدقة مع بطارية جبارة سعة 5050 مللي أمبير. 

 

وجاء هاتف Nokia C31 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD، قياس 6.75 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ودعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت في ظهر الهاتف، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى ميزة لمنع علامات بصمات الأصابع. 

ويقدم هاتف Nokia C31 كاميرا خلفية ثلاثية  الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر  للماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED في الخلف وميزة HDR وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف Nokia C31 بمعالج من نوع UNISOC SC9863A1 ووحدة رسوميات من نوع IMG8322 ، ويدعم شبكة الجيل الرابع للاتصالات 4G ، كما يدعم الهاتف سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، مع ذاكرة عشوائية سعة 3 و 4 جيجا بايت رام، ونظام التشغيل أندرويد. 


ويحتوى هاتف Nokia C31 على بطارية سعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 وات، وبلوتوث 4.2 ، وواي فاي 4، كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ويتم شحنه عبر منفذ من نوع micro-USB، بالإضافة إلى أوضاع مثل "توفير الطاقة" و "توفير الطاقة الفائق" في حالة البطارية المنخفضة.  

 

وبحسب الموقع الرسمي لنوكيا ، فإن سعر هاتف Nokia C31 في السوق المصري يبدأ من سعر 5 آلاف و 350 جنيها مصريا.

 

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