تامر عبد الحميد يكشف مفاجآت بشأن انتخابات الزمالك

كشف تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، عن مفاجآت الترشح لانتخابات نادي الزمالك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الزمالك يمر بمرحلة فارقة في تاريخه.

واعتبر عبد الحميد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن دخول فاروق جعفر للانتخابات على منصب الرئيس في نادي الزمالك مفاجأة.

وحول قائمته الانتخابية التي سيتم تشكيلها، قال عبد الحميد: «توقعي أن هاني العتال هو من سيشكل هذه القائمة الخاصة بفاروق جعفر»، معللًا ذلك بأن صاحب القوة الانتخابية الأكبر هو من يمسك زمام الأمور وليس شرطًا أن يكون المرشح للرئاسة.

وأشار عبد الحميد إلى أن دخول خالد عبد اللطيف الانتخابات في ظل الأحداث التي أحاطت به هو مفاجأة.

ورأى أيضًا أن دخول أحمد سليمان مع حسين لبيب في قائمة واحدة مفاجأة وترشح هاني العتال كمستقل تعتبر مفاجأة أيضًا.

وتحدث عبد الحميد عن أن دخول فاروق جعفر لن يجعل انتخابات منصب الرئيس لحسين لبيب سهلة.

وأكد عبد الحميد أن ممدوح عباس سيكون له دور في العملية الانتخابية وكذلك مرتضى منصور رغم عدم خوضهما الانتخابات.