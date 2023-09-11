مرشحة رئاسة الزمالك: أمتلك من المهارات الأكاديمية والإدارية لإدارة النادي

أكدت ميرفت السيد أحمد، المرشحة على رئاسة الزمالك، أنها تملك من القدرات والمقومات من أجل إدارة نادي الزمالك حال انتخابها رئيسة لنادي الزمالك.

وقالت ميرفت، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أمتلك من المهارات الأكاديمية والإدارية لإدارة نادي الزمالك، وأنا طلعت معاش منذ أربعة أشهر، وأنا أصبحت متفرغة الآن للعمل الإداري».

وأشارت السيدة ميرفت إلى أن أهم شيء هو يجب أن يخرج النادي من الضائقة المالية لنادي الزمالك وقيد اللاعبين.

وأكدت المرشحة على رئاسة النادي أن نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في أفريقيا والوطن العربي.

وتحدثت ميرفت السيد عن أنها تنوي تشكيل لجنة، حال انتخابة، وهي اللجنة التي تدير الأزمة داخل نادي الزمالك، ومكونة من الخبراء المختصين للخروج من الأزمة الراهنة.

وقالت ميرفت: «نادي الزمالك هو أسرة واحدة وبها النشاط الرياضي المختلف وأنا لن أنحاز لكرة القدم عن كرة اليد أو الطائرة وكلمهم يمثلون القلعة البيضاء».