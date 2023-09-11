فاروق جعفر: أتعرض لهجوم بعد الترشح لرئاسة الزمالك والأهلي يتفوق علينا في هذا الأمر

قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق، إنه يتعرض لهجوم قوي بسبب الترشح لرئاسة نادي الزمالك.

وأكد فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الشمس” مع مجدي عبد الغني:" أتعرض لهجوم كبير بعد الترشح لرئاسة نادي الزمالك ، وأنا الوحيد فى المرشحين الأحق برئاسة النادي ، لأن أنا تاريخي يؤهلني.

وأضاف:" أعطيت الكثير لنادي الزمالك وحان الآن أن أقوم بإدارة النادي من أجل العودة من جديد لتحقيق النجاحات.

وتابع:" الأهلي طوال السنوات الماضية عبر تاريخه كان لاعبي الكرة يتولوا رئاسة النادي، ولكن فى الزمالك لا يوجد تقدير لذلك، لذلك هناك تفوق للأهلي فى هذا الأمر.