فئة 4 آلاف جنيه.. أفضل موبايل Oppo لمحدودي الدخل في السوق

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية خاصة من محدودي الدخل على هاتف بسعر رخيص يقدم إمكانات جيدة يمكنها تلبية احتياجاتهم التكنولوجية، ويعد هاتف Oppo A16K من شركة أوبو واحدا من أرخص هواتف الشركة التي يمكنها أن تقدم ذلك مع إمكانات جيدة.

وجاء Oppo A16K بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع "نوتش" على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم Oppo A16K كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية تأتي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجرا مكالمات الفيديو، مع ألوان الأزرق، والأبيض، والأسود.

ويحتوي Oppo A16K على بطارية كبيرة سعة 4230 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ شحن microUSB، مع شريحة SIM مزدوجة وWi-Fi 5، والبلوتوث 4.2، ونظام تحديد المواقع GPS، مع سماعات الرأس بمنفذ بقياس 3.5 ملم.

ويعمل Oppo A16K بمعالج من نوع Helio G35 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية يدعم 4G VoLTE ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد .

ويتوفر هاتف Oppo A16K في السوق المصري بسعر يبدأ من 4 آلاف و 196 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .