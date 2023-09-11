سيد معوض: الاستفادة الوحيدة من مواجهة مصر وأثيوبيا هي تحقيق الفوز

أكد سيد معوض نجم الكرة السابق، أنه لم يكن هناك مبرر لمشكلة الأهلي واتحاد الكرة بشأن اللاعبين الدوليين، مشيرا إلى أن الأزمة انتهت بهدوء وبدون ضجيج، وعاد لاعبو الأهلي إلى فريقهم بعد لقاء اثيوبيا، رغم وجود معلول وتاو وديانج مع منتخبات بلادهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "توقيت مباراة مصر واثيوبيا توقيتها سيئ، ولكن نحن السبب في ظل انهاء الدوري الموسم الماضي بشكل متأخر.

وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هذا موعد مناسب لمباراة مصر واثيوبيا، بالاضافة لوجود الجماهير لمؤازرة المنتخب، ولكن تأخرنا في انهاء الدوري وراء سوء المستوى في ظل اراحة اللاعبين وعودتهم منذ فترة بسيطة للإعداد مع انديتهم".

وأكمل: "حققنا استفادة واحدة من المباراة وهو تحقيق الفوز، لكن لم نكن جيدين، ومواصلة الانتصارات هو مكسبنا من لقاء اثيوبيا".





وتابع: "لدينا مرحلة صعبة ومطلوب تحديد اهدافنا، الأهم هو صعود منتخب مصر لكأس عالم، يجب أن تكون المنظومة الرياضية هدفها واحد فقط، لو تعادلنا مباراة وخسرنا أخرى في التصفيات سنعاني كثيرا، يجب علينا الاستعداد فقط للمرحلة الهامة ".

وزاد: "الأهلي ملتزم بسداد المستحقات المالية، ودائمًا هي سمة النادي، وكان لي مستحقات تسلمتها بعد اعتزالي بعامين، بسبب الأزمة التي حدثت في مصر من 2011 لـ2013".

وأتم: "الأجهزة الرياضية الحديثة شئ جيد، والإدارة تعمل على توفير مطالب مارسيل كولر، والمكاسب هي من جعلت إدارة النادي تلبي جميع مطالبه".