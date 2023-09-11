شاومي تزلزل سوق الهواتف.. موبايل للفئة المتوسطة بكاميرا 200 ميجابكسل وبطارية جبارة

كشفت تسريبات عدد من المواصفات التي سيحصل عليها هاتف Redmi Note 13 Pro والذي ستطلقه شركة شاومي الصينية ضمن سلسلة هواتفها Redmi Note 13 المخصصة للفئة المتوسطة، والمتوقع أن يتم إطلاقها شهر أكتوبر القادم.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro القادم سيضم عددا من المواصفات القياسية ضمن الفئة المتوسطة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد منها شهادة TENAA تمهيدا لإطلاقه.

ومن المتوقع أن يحدث هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro ضجة كبيرة في الأسواق، حيث تستعد شاومي لإطلاقه بسعر مناسب بالإضافة إلى الترقيات والتحسينات التي سيحصل عليها، حيث كان سابقه قد حقق مبيعات هائلة للشركة العام الماضي.

وسيأتي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro بشاشة من نوع AMOLED منحنية الحواف، قياس 6.67 بوصة توفر جودة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بمستشعر من تصنيع شركة سامسونج Samsung HPX قياس 1/1.4 بوصة لالتقاط صور عالية الدقة بدقة 200 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

وسيعمل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، يقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجا بايت .