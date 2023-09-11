ميرنا نور الدين تحيي ذكرى ميلاد والدها بصورة من طفولتها| شاهد

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحيت ذكرى ميلاد والدها، وكتبت في رسالة مؤثرة: “ سيبقي ابي اجمل امير راته عيني عيد ميلادك في جنة الخلد يا حبيبي”.

وشاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وفي سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.