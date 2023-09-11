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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الاثنين.. اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط

عرض الأثنين..اشتري
عرض الأثنين..اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Walmart الأمريكي يبيع هاتف آيفون iPhone 11 ليصل سعره بعد الخصم إلى 250 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري ).

iPhone 11 هو هاتف ذكي من إنتاج شركة Apple، تم الإعلان عنه في 10 سبتمبر 2019، وهو الإصدار الرئيسي من سلسلة iPhone 11، خلفًا لـ iPhone XR.

عرض الأثنين..اشتري iPhone 11 بسعر 7500 جنيه فقط

مواصفات iPhone 11:

 

• الشاشة: شاشة Liquid Retina HD مقاس 6.1 بوصة (قطرياً) بدقة 1792 × 828 بكسل بكثافة 326 بكسل لكل إنش.

• المعالج: معالج A13 Bionic سداسي النواة.

• الذاكرة العشوائية: 4 جيجابايت.

• التخزين الداخلي: 64 جيجابايت، 128 جيجابايت، 256 جيجابايت.

• الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل (عريضة، فائقة الاتساع) مع فلاش LED.

• الكاميرا الأمامية: كاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل مع Face ID.

• البطارية: بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 3110 مللي أمبير.

• الأبعاد: 150.9 × 75.7 × 8.3 ملم.

• الوزن: 194 جرام.

• الاتصالات: 4G LTE، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.0، NFC.

• الألوان: أخضر، أصفر، أسود، أبيض، أحمر.

 

مميزات iPhone 11:

 

• شاشة Liquid Retina HD كبيرة وذات جودة عالية.

• معالج A13 Bionic أسرع وأكثر قوة من أي معالج سابق في iPhone.

• كاميرا مزدوجة فائقة الأداء مع العديد من الميزات الجديدة.

• بطارية تدوم طويلاً.

 

عيوب iPhone 11:

 

• لا يدعم إضافة كارت ذاكرة.

• لا يوجد منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

• لا يوجد راديو.

 

محتويات العلبة:

 

• iPhone 11.

• كابل توصيل USB-C إلى Lightning‏.

• وثائق ومستندات.

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