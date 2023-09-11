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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش العروض..اشتري موبايل سامسونج S20 جديد بـ 5500 جنيه

وحش العروض..اشتري
وحش العروض..اشتري موبايل سامسونج S20 جديد بـ 5500 جنيه

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

عرض رائع على موقع eBay يبيع هاتف سامسونج Galaxy S20 Plus  ليصل سعره بعد الخصم إلى 185 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري).

وحش العروض..اشتري موبايل سامسونج S20 جديد بـ 5500 جنيه

هاتف Samsung Galaxy S20 Plus

 

يتميز Samsung Galaxy S20 Plus بشاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة Dynamic AMOLED بدقة Quad HD+، مما يوفر تجربة مشاهدة ساحرة وحادة الوضوح. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، مما يعني أن الحركات والتحريكات على الشاشة تكون ناعمة وسلسة للغاية.

يتم تشغيله بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 865 (في الأسواق العالمية) أو Exynos 990 (في بعض الأسواق)، ويتم تعزيز أداء الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت.

تأتي كاميرا Samsung Galaxy S20 Plus بنظام رباعي الكاميرا القوي، يشمل عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا عمق بدقة VGA. تتيح هذه الكاميرات للمستخدمين التقاط صور مذهلة بجودة احترافية وتسجيل فيديو بدقة 8K.

يدعم Samsung Galaxy S20 Plus تقنية الاتصالات 5G، مما يتيح تجربة اتصال سريعة وفعالة. يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4,500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز Samsung Galaxy S20 Plus بمجموعة من الميزات الأخرى مثل الاستشعار بصمة الأصبع في الشاشة، وتقنية التعرف على الوجه، ومكبرات صوت ستيريو محسّنة لتجربة صوتية غامرة.

ويتوفر Samsung Galaxy S20 Plus في مجموعة متنوعة من الألوان المذهلة بما في ذلك Cosmic Gray وCloud Blue وCosmic Black.

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