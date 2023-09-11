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أخبار البلد

سويلم : خطة استراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ودراسة تحليتها

صدى البلد

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .

تم خلال اللقاء مناقشة موقف إعداد الخطة الإستراتيجية لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى التى تتضمن دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى بتقنيات قليلة التكلفة لأغراض الزراعة، وحساب الإتزان الملحى بالمصارف الزراعية بالدلتا لتحديد المصارف التى يمكن إعادة استخدام مياهها ، وحساب الإتزان المائى والبيئى في البحيرات الشمالية، فى اطار العمل على تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية .

كما تم مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، مثل دراسة التغذية بالرمال في عدد (٩) مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية ، وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية مثل ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" حيث تم إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية .

مبادئ الحوكمة

وفيما يخص تعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .. أشار الدكتور سويلم لما اتخذته الوزارة من إجراءات لتحقيق هذه المبادئ ، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية وإصدار عدد (١٦) قرار وزاري و (٣) قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون ، حيث يعد هذا التطوير التشريعى احد اهم الأدوات لتطوير وتحسين عملية إدارة اامياه ، خاصة أن القانون يتضمن عدد من البنود لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة ، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية من خلال مجالس المياه التى سيتم تأسيسها على مستوى الترعة وصولا للجهات التنفيذية المعنية بالمياه .

وتم خلال اللقاء إستعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) والذى يهدف لتعزيز الشراكة العلمية مع الجانب الهولندى ،  وموقف التحضير للمرحلة الثانية من المشروع .

كما جرى استعراض موقف "مبادرة التكيف فى قطاع المياه" AWARe ، والتباحث حول الدعم  الهولندى للمبادرة ، ودعوة الجانب الهولندى للمشاركة فى الإجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

وأشار الدكتور سويلم لما تقوم به مصر من مجهودات بإعتبارها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) ، حيث تقوم مصر حاليا بقيادة المسار الاقليمى للتحضير للمنتدى العالمي للمياه المزمع عقده في بالي بإندونيسيا عام 2024.

جدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود تاريخه للسبعينيات من القرن الماضى منذ بدء أعمال المجلس الإستشارى المصرى الهولندي ، وسيتم عقد الاجتماع القادم للمجلس على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم .

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