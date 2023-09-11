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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل تزامن مع كلمة وزير الأوقاف|تفاصيل عدم بث أذان المغرب بإذاعة القرآن الكريم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

كانت من السوابق الأولى والنوادر التي تحدث، أن تتخلف إذاعة القرآن الكريم عن بث الأذان، لكن التفاصيل حملت تفسيرات كثيرة اختلف عليها البعض ما بين مؤيد ومعترض.

إذاعة القرآن الكريم، تلك الإذاعة الأكثر استماعًا حول العالم، والأقوى تأثيرًا والأوسع انتشارًا، اتسمت دائمًا بالوسطية والمنهج الإسلامي السمح، وغطى القرآن الكريم 80 % من توقيت بثها وفقًا لرؤية ثاقبة من القائمين عليها من أجل نشر ثقافة الاستماع والتدبر عبر أصوات من السماء لأبرز القراء عبر التاريخ.

هل نسيت إذاعة القرآن الكريم أذان المغرب ؟

لم تفوّت إذاعة القرآن الكريم في أي وقت بث الأذان عبر أثيرها، حيث عُرفت بالدقة في التوقيت والمواعيد الخاصة ببرامجه وتغطياتها.

بالأمس اضطرت إذاعة القرآن الكريم لعدم بث آذان المغرب، وهو ما أثار ضجيجًا وأحدث جلبة غير معهودة، نظرًا لأن الملايين في مصر يضبطون مواعيد الآذان من خلالها.

الأمر بدأ لدى الكثيرين بتساؤلات عن وجود خطأ ما !، لكن سرعان ما انتشرت القصة وبدأ المستمعون يتساءلون عبر منصات التواصل الاجتماعي، هل نسيت إذاعة القرآن الكريم آذان المغرب ؟ 

ماذا حدث بالتفصيل ؟

ما حدث بالتفصيل أن إذاعة القرأن الكريم كانت تنقل عبر أثيرها المباشر، فعاليات الدورة الدولية لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي، والتي تنطلق كجزء من المؤتمر الـ 34 لوزارة الأوقاف والمجلس  الاعلي للشئون الإسلامية، تحت عنوان " أخلاقيات التعامل مع الفضاء الالكتروني".

وفي وقت أذان المغرب بالتحديد افتتحت الدورة بتلاوة للقرآن الكريم، وهو ما تزمن بالضبط مع وقت آذان المغرب فاختار المسؤولون عدم قطع القرآن من أجل بث الآذان.

وقال عاملون بإذاعة القرآن الكريم لصدى البلد، إن الأزمة كانت في التوقيت، ولم يكن بوسعنا قطع القرآن الكريم، وكان الخيار صعبًا ما بين قطع التلاوة على المباشر من أجل بث الآذان أو استكمالها، لكننا اجتهدنا بالرأي وقررنا استئناف بث التلاوة.

وقال إن الخيار الآخر كان سيتطلب الخروج من التلاوة عبر تقنية ( تفييد ) الصوت ومن ثم بث الآذان لكننا استصعبنا قطع التلاوة.

هل تزامن الأذان مع كلمة وزير الأوقاف ؟

وردًا على الجدل الثائر بشأن تزامن الآذان مع كلمة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رد الإذاعي رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، على هذا التساؤل موضحًا بشكل قاطع أن الآذان تزامن مع التلاوة المباشرة.

وقال إن الآذان لو تزامن مع أي شيء آخر غير التلاوة، سواء كانت كلمة الوزير أو غيرها لتم القطع إلى رفع الآذان بالتأكيد.

  

اذاعة القران الكريم القران الكريم اذان المغرب وزير الاوقاف رضا عبد السلام

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