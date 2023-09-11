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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.. أردوغان يشيد بلقاء الرئيس السيسي في قمة العشرين

أردوغان والسيسي
أردوغان والسيسي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان إيجابيًا، وتم مناقشة خطط لإعادة مجلس تعاون رفيع المستوى.

ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، أضاف أردوغان حول لقائه مع السيسي "هم قاموا بدعوتنا إلى مصر ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة".

وتابع قوله في حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء العودة من الهند "سنعمل على مضاعفة حجم تجارتنا مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى".

وأكد أن عودة العلاقات مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكن تركيا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بنيودلهي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة العشرين.

‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.

أردوغان عبدالفتاح السيسي مجلس تعاون رجب طيب أردوغان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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