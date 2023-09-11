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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفسي أفرح ناس كتير.. أحمد العوضي يستكشف رأي الجمهور في تغيير مسابقته

صدى البلد

شارك النجم أحمد العوضي جمهوره فيديو من السيارة بشأن مسابقته عبر حسابه على فيس بوك.

واقترح العوضي على الجمهور تغير قواعد المسابقة قائلا : بقترح معاكم نزود عدد الفائزين 10  بدلا من 4 افراد  و تكون قيمة الجائزة 15 الف عشان نفسي افرح و ارضي  ناس اكتر ولكن لو حابين نبقي زي مااحنا خلاص زي ما انتوا عايزين.

و علق علي الفيديو  قائلا : قولولي بقي عاوزين تمشوها ازاي.

وأعلن النجم أحمد العوضي، عبر حسابه على فيس بوك عن مسابقة جوائزها بـ100 ألف جنيه.

وكتب أحمد العوضي: «جايه معايا النهارده أفرح إخواتي وأراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم هسأل سؤال هختار أربعه إجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود 25 ألف».

وكشف أحمد العوضي تفاصيل المسابقة، قائلا: «أشهر 3 كلمات للخديوي، وأشهر كلمتين للكوماندا، هلم الورق بعد بكره وهختار 4 عشوائي على العهد دايما أنا وإخواتي الشقيانين الجدعان.

أحمد العوضي

 

وقع الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف.

 

وفي أول تعليق له نشر أحمد العوضي، صورة له من التعاقد عبر فيسبوك وكتب:"بسم الله توكلنا علي الله.. تم التعاقد علي فيلم الاسكندراني، تأليف استاذ الأجيال.. أسامة أنور عكاشة، للمخرج الكبير خالد يوسف، ان شاء الله فيلم يليق بكل اخواتي.

 

وكان قد شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي مسابقة احمد العوضي

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