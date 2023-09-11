متحدث الجيش الليبي: نحن أمام كارثة غير مسبوقة..ونشكر الرئيس السيسي على الدعم

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن وجود أكثر من 2000 ضحية في مدينة درنة نتيجة الفيضانات التي نجمت عن مرور العاصفة "دانيال" على الساحل الليبي.

وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن العديد من الطرق قُطِعت بالكامل أو جزئياً بسبب السيول التي ضربت المنطقة، مثل طريق سوسة - شحات وسوسة - درنة.

وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، رفع درجة الاستعداد في جميع وحدات القوات المسلحة، ولكن الرياح العاتية منعت استخدام القوات الجوية. وأوضح أن الجيش قدم مساعدات للمتضررين في مراكز الإيواء بما في ذلك مواد غذائية وأدوية.

وأشار إلى أن العديد من المتضررين فقدوا ممتلكاتهم وبعضهم فقد أفراد عائلاتهم جراء الفيضانات. وأشاد بتضامن المدن الليبية وتقديمها المساعدات للمدن المتضررة من العاصفة والسيول، مؤكدًا أن هذا يظهر تلاحم الليبيين في مواجهة هذا الحدث الاستثنائي.

وشكر المسماري مصر على دعمها الكامل للشعب الليبي في هذه الأزمة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر دائماً تقف إلى جانب الليبيين في الأوقات الصعبة.