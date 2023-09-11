عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد دياب : الدوري المصري رقم 13 على العالم

صدى البلد

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن الدوري المصري يحتل مركزا جيدا بين دوريات العالم. 

وقال أحمد دياب على هامش قرعة الدوري الجديد من حيث الأفضل فنحن نمتلك الدوري رقم ١٣ على العالم.

وأضاف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية :
نحن لدينا أفضل ٤ فرق من ٧ في افريقيا وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر طبقا لتصنيف الاتحاد الافريقي.

وأسفرت قرعة الدوري الممتاز المقامة بساحة الشعب فى العاصمة الادارية الجديدة عن مواجهة النادي الاهلي نظيره نادي الزمالك في الجولة العاشرة .
وشهدت مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حاليا بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا استعراض تقرير بالفيديو عن تاريخ الدوري الممتاز.

وتقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل يوم ١٨ سبتمبر الجاري .

القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.

 

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي  - الزمالك - بيراميدز  - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا  - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وحسم النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الأهلى الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

ترشيحاتنا

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ