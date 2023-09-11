أحمد دياب : الدوري المصري رقم 13 على العالم

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن الدوري المصري يحتل مركزا جيدا بين دوريات العالم.

وقال أحمد دياب على هامش قرعة الدوري الجديد من حيث الأفضل فنحن نمتلك الدوري رقم ١٣ على العالم.

وأضاف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية :

نحن لدينا أفضل ٤ فرق من ٧ في افريقيا وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر طبقا لتصنيف الاتحاد الافريقي.

وأسفرت قرعة الدوري الممتاز المقامة بساحة الشعب فى العاصمة الادارية الجديدة عن مواجهة النادي الاهلي نظيره نادي الزمالك في الجولة العاشرة .

وشهدت مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حاليا بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا استعراض تقرير بالفيديو عن تاريخ الدوري الممتاز.

وتقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل يوم ١٨ سبتمبر الجاري .

القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وحسم النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.