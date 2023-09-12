فئة 3 آلاف جنيه.. أفضل موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل

يعد هاتف Nokia C10 واحدا من أفضل هواتف العلامة التجارية Nokia نوكيا المخصصة لمحدودي الدخل أو الاستخدام المحدود حيث أنه يقدم ميزات جيدة مع سعر رخيص للغاية، ويقدم الهاتف بطارية كبيرة ومعالج جيد بالإضافة إلى شاشة باللمس “ تاتش” مع كاميرا مميزة.

وجاء Nokia C10 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.5 بوصة، ودرجة سطوع 400 شمعة وجودة عرض HD مع دقة 720 × 1600 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ووزن إجمالي 191 جرام.

ويقدم Nokia C10 كاميرا خلفية تأتي بجودة 5 ميجابيكسل وقادرة على التقاط صور بدقة HDR على الشاشة بدقة +HD، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو تأتي بدقة 5 ميجابيكسل وهناك كشاف LED في الخلف.

ويعمل Nokia C10 بمعالج من نوع Unisoc SC7331e رباعي النواة بتكنولوجيا 28 نانو من تصنيع نوكيا، مقترن بذاكرة عشوائية رام تتنوع بين 1 أو 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي تتنوع بين 16 أو 32 جيجابايت ويمكن زيادة مساحة التخزين والذاكرة من خلال كارت MicroSD لتصل إلى 256 جيجا بايت.

ويحتوي Nokia C10 مع بطارية ليثيوم أيون يمكن إزالتها، تعمل بسعة 3000 ميللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 5 وات، كما يتميز بألوان الرمادي والأرجواني الفاتح.

وبحسب الموقع الرسمي لنوكيا ، فإن سعر هاتف نوكيا Nokia C10 في السوق المصري يبدأ من سعر 3 آلاف و 465 جنيها مصريا.