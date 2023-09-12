منتخب البرتغال يكتسح لوكسمبورج بـ 9أهداف نظيفة في تصفيات يورو 2024

اقترب منتخب البرتغال من التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية، وذلك بفوزه الكاسح على لوكسمبورج بتسعة أهداف دون رد، في الجولة السادسة بالمجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة

وحافظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة في المجموعة، بعدما فاز في جميع مبارياته الست التي خاضها حتى الآن، ليعزز موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا.

وفي المقابل، تجمد رصيد منتخب لوكسمبورج، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية بالمجموعة، عند 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط أمام منتخبي البوسنة والهرسك وأيسلندا، صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب، فيما بقي منتخب ليشتنشتاين قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وافتتح منتخب البرتغال التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق جونسالو إيناسيو، قبل أن يضيف جونسالو راموس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و34 على الترتيب.

وعاد إيناسيو لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أحرز الهدف الرابع للبرتغال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل المنتخب البرتغالي هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، حيث أضاف ديوجو جوتا وريكاردو هورتا الهدفين الخامس والسادس لأصحاب الأرض في الدقيقتين 57 و67 على الترتيب.

وأحرز جوتا الهدف السابع للبرتغال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يضيف برونو فيرنانديش وجواو فيليكس الهدفين الثامن والتاسع في الدقيقتين 83 و88 على الترتيب.

وبتلك النتيجة، حقق منتخب البرتغال، الذي خاض اللقاء بدون نجمه وقائده كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، أكبر انتصار في تاريخه بمختلف المسابقات.