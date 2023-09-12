موبايل الطلبة والشباب من سامسونج.. قدرات جبارة وسعر مناسب

يركز راغبي شراء الهواتف الذكية من الطلبة والشباب على هواتف يمكنها تحمل الاستخدام لساعات طويلة مع معالج قوي وبطارية ذات سعة كبيرة وأيضا ذات قدرات تصويرية عالية، ويعد هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج واحدا من أكثر الهواتف المناسبة، بالإضافة إلى السعر المناسب الذي يقدمه.

وجاء Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.



ويقدم Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي Galaxy A24 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان الأسود والأخضر والفضي.

ويعمل Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعة.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و587 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.