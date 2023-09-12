محافظة الوادي الجديد تعلن عن وظائف شاغرة بالمدرسة الرسمية

تعلن محافظة الوادى الجديد عن مجموعة من الوظائف الشاغرة بالمدرسة الرسمية الدولية بالتخصصات التالية :

- معلم رياض أطفال

معلم لغة عربية (تعليم أساسي )

_معلم حاسب آلي

معلم لغة إنجليزية

معلم تربية رياضية

_معلم تربية فنية

معلم تربية موسيقية

الشروط العامة للتقدم للوظائف : ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن ٤٥ سنة.

أن يكون على رأس العمل بقطاع تعليم المحافظة.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث .

إجادة التعامل مع الحاسب الآلى إجادة تامة وتقديم مايفيد للجهات المختصة.

يفضل من لديه خبرة فى العمل بالمدارس الدولية. سيتم تحديد المقابلات الشخصية للمتقدمين عقب انتهاء فترة التقديم لاختيار

أفضل العناصر.

التقديم من خلال الرابط الإلكتروني المرفق بدءًا من اليوم الإثنين 11 وحتى الخميس ١٤ سبتمبر الجاري.