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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير: هواوي تعود بقوة إلى المنافسة في الأسواق العالمية بهذه الهواتف

تقارير: هواوي تعود
تقارير: هواوي تعود بقوة إلى المنافسة في الأسواق العالمية

أفادت تقارير بأن شركة هواوي الصينية ستعود مرة أخرى بقوة إلى المنافسة في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إطلاقها لسلسلة هواتفها الرائدة  Mate 60، والتي تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G. 

 

ونقلت IT Home عن مصادر مطلعة زعمت أن شركة هواوي تضع أسسًا للسوق المحلية في الصين وتواصل توسعها في الخارج، لكن الجدول الزمني الدقيق غير متوفر حاليًا. 

 

وكانت هواوي رهينة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي بدأت قبل أكثر من 5 سنوات، ونتيجة لذلك؛ مُنعت الشركة من الوصول إلى معظم التقنيات الأمريكية، لكن هواتف سلسلة هواتف Mate 60 جاءت بدعم لشبكات 5G ومعالجات Kirin 9000S بتكنولوجيا 7 نانومتر. 

 

وكشفت عد من التقارير المحلية أن المعالجات التي جاءت مع هواتف Mate 60 كانت صينية الصنع بالكامل، مما يثير المزيد من التساؤلات حول كيفية اكتساب الشركات المحلية المعرفة اللازمة لمثل هذه العمليات المعقدة في مثل هذا الوقت القصير، في حين أن الشركة لم تعلق على هذا الأمر ، بحسب “GSMArena”. 

 

وزادت هواوي بالفعل، توقعات إنتاجها السنوي من 30 مليونًا في يناير إلى 38 مليونًا اليوم، كما تم شحن 20 مليون وحدة منها بالفعل، وستمثل وحدات Mate 60 Pro نحو 6 ملايين إضافية أو ثلث الطلبات المتبقية. 

 

وكانت هناك بعض التقارير التي تحدثت عن أن سلسلة Mate 60 قد لا يتم إصدارها خارج الصين، لكن شركة هواوي لم تصدر بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع، مما يترك الباب مفتوحًا للتكهنات. 

هواوي هواتف Mate 60 شبكات الجيل الخامس 5G الحرب التجارية الصين والولايات المتحدة الأسواق العالمية هواتف هواوى

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