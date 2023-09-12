تحديث جديد لـ أصحاب هواتف آيفون القديمة .. يحمي من الإختراق

كشفت علامة آبل الأمريكية عن مجموعة من التحديثات الأمنية الجديدة لأجهزتها القديمة، من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك العاملة بأنظمة تشغيل قديمة.

وبحسب موقع تك رانش التقني، يستطيع أصحاب هواتف آيفون وأجهزة آيباد القديمة تحميل تحديثي iOS 15.7.9 و iPadOS 15.7.9.

أما مالكو حواسيب ماك، يستطيعوا تحميل تحديث macOS Monterey 12.6.9 أو macOS Big Sur 11.7.10، عبر تحديث البرنامج في اختيارات النظام.

من ناحية أخري لم تكشف آبل بعد عن الثغرات الأمنية التي تعالجها التحديثات الجديدة، ولكن فسر الخبراء أنها لإصلاح التحديثات التى فامت بإطلاقها الأسبوع الماضي.

تعالج التحديثات ثغرتين أمنيتين، الأولى موجودة في (ImageIO)، والثانية خلل في محفظة آبل (Apple Wallet)، تسمح للمهاجمين بإلحاق الضرر بك من خلال مرفق ضار.

كيف يمكنك التحديث

1- اذهب إلى الإعدادات Settings.

2- اختر عام General.

3- اضغط على تحديث البرنامج Software Update.

يذكر أن الثغرتين بسبب هجمات شركة NSO الإسرائيلية وبرنامج التجسس الشهير التابع لها بيجاسوس، والذى يستهدف المؤثرين حول العالم من مستخدمي أجهزة آبل.

يفضل أن تقوم بتنزيل التحديثات الأمنية الجديدة، لحماية أجهزتك القديمة من أى ثغرات.