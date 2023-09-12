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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل مؤتمر آبل بساعات.. مفاجأة في سعر iPhone 15

قبل مؤتمر آبل بساعات..مفاجأة
قبل مؤتمر آبل بساعات..مفاجأة في سعر iPhone 15

اقترب إطلاق سلسلة هواتف آيفون 15 من آبل، ولكن قبل الإعلان الرسمي، تشير تقارير جديدة إلى أن فجوة الأسعار بين الطراز الأساسي وطرازات الـ Pro عالية المستوى قد تتسع بشكل أكبر.

ارتفاع أسعار آيفون 15 برو

بناءً على تقاريرنا السابقة، ستشهد طرازات آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس/15 الترا ارتفاعًا في السعر مقارنةً بسلسلة آيفون 14 برو. 

ويرجع سبب الارتفاع في التكلفة إلى إضافة ميزات فاخرة جديدة مثل الهياكل التيتانيوم، والكاميرات المتقدمة، وخيارات التخزين الأكبر.

وسيجعل هذا الارتفاع سلسلة آيفون 15 برو القادمة أكثر تكلفة بحوالي 100 دولار أمريكي مقارنةً بتشكيلة آيفون 14 برو عند الإطلاق.

 

تتسع فجوة الأسعار بين آيفون 15 برو وآيفون 15

وهذا يعني أيضًا أن الفارق في التكلفة بين طرازات الأساسية والـ Pro في تشكيلة آيفون 2023 سيزداد أيضًا. 

ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، ستستمر سلسلة آيفون 15 في دفع نمو إيرادات آبل بفضل ارتفاع الأسعار على طرازات آيفون برو الشهيرة. 

ولمن لا يعلم، فإن الطرازات ذات المستوى العالي عادةً هي الآيفونات الأكثر شهرة المباعة، في حين أن الطرازات الأساسية والبلس لم تباع بنفس القدر.

لذا، يعلم العملاق التقني آبل ما يشتريه عملاؤه. وبعبارة أخرى، إضافة المزيد من الميزات الفاخرة ورفع التكلفة سوف يساعد في زيادة إيراداتها.

يضيف جورمان أن الترقيات أيضًا قادمة لتبرير الفارق في السعر القريب من 200 إلى 300 دولار أمريكي بين الإصدارات العادية والإصدارات الـ Pro من آيفون 15. 

من المقرر إطلاق سلسلة آيفون 15 اليوم، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

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