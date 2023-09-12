بحماية الاحتلال.. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى

قام العشرات من المستوطنين الإسرائيلبين، اليوم الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة.

وقد تزامنت هذه الاقتحامات مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان المقدسيين باحات المسجد الأقصى، وكذلك استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة.