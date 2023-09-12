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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسباً لتقلبات الطقس في الدقهلية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد في جميع الأقسام بالمستشفيات، خاصة الاستقبال والأقسام الحرجة، نظرا لتعرض البلاد لتغيرات مناخية وعواصف رملية.

وشدد مكين على تواجد الأطباء في النوبتجية ومضاعفتها إذا لزم الأمر، وتواجد الفرق الإشرافية، ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وتيسير أي صعوبات.

كما نبه وكيل الوزارة على ضرورة البلاغ الفوري عن أي حوادث أو إصابات أو زيادة في أعداد المترددين على أثر تلك التغيرات، والتأكيد على كفاية الأرصدة من الأدوية ومخزون الأكسجين، فضلاً عن المستلزمات وبنوك الدم.

محافظ الدقهلية مخزون الأكسجين عواصف رملية شريف مكين تغيرات مناخية الدقهلية

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