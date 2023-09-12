رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسباً لتقلبات الطقس في الدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد في جميع الأقسام بالمستشفيات، خاصة الاستقبال والأقسام الحرجة، نظرا لتعرض البلاد لتغيرات مناخية وعواصف رملية.

وشدد مكين على تواجد الأطباء في النوبتجية ومضاعفتها إذا لزم الأمر، وتواجد الفرق الإشرافية، ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وتيسير أي صعوبات.

كما نبه وكيل الوزارة على ضرورة البلاغ الفوري عن أي حوادث أو إصابات أو زيادة في أعداد المترددين على أثر تلك التغيرات، والتأكيد على كفاية الأرصدة من الأدوية ومخزون الأكسجين، فضلاً عن المستلزمات وبنوك الدم.