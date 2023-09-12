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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جينارو جاتوزو يقترب من تدريب ليون الفرنسي

جينارو جاتوزو
جينارو جاتوزو

أكد تقرير صحفي، اقتراب الإيطالي جينارو جاتوزو من تولي المهمة الفنية لفريق أولمبيك ليون الفرنسي.

كان نادي أولمبيك ليون أعلن أمس الإثنين، إقالة لوران بلان من تدريب الفريق بسبب تدهور نتائج الفريق في مسابقة الدوري الفرنسي بعد مرور 4 جولات.

وحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن أولمبيك ليون في مفاوضات متقدمة مع جينارو جاتوزو لخلافة لوران بلان في تدريب الفريق.

وأضافت أن أولمبيك ليون  يسابق الزمن لحسم ملف المدير الفني خلال الساعات المقبلة، لقيادة الفريق أمام لوفاهر في الدوري الفرنسي، الأحد المقبل.

ويتذيل أولمبيك ليون الفرنسي ترتيب الدوري الفرنسي بنقطة وحيدة.

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