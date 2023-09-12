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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«العلاج الحر» توصى بغلق 9 منشآت وتوجه إنذارات لـ20 أخرى مخالفة بالدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، في العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 113 منشأة، تشمل 63 عيادة غير مرخصة و 15 مستشفى وعيادة تخصصية، و32 مركزاً طبياً ومعملاً.

وقال إنه تم توجيه إنذارات لنحو 20 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات، وإصدار قرارات إغلاق لعدد 9 منشآت وإعادة فتح واحدة، علاوة على فحص 3 شكاوى.

وأضاف فؤاد أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المنشآت الطبية المخالفة سلامة المواطنين لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكيل الوزارة مكافحة العدوى منشآت الطبية

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