إنفوجراف وفيديو| أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٠ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٥ الى ١١ سبتمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة علاجية بمركز ومدينة العياط، لدعم المربين، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية، كما كثفت المديرية الحملات الرقابية على الاسواق حيث تم ضبط 6 طن و966 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على المحاصيل الصيفية والصوب الزراعية والاطمئنان على محصول الذرة في موسم الحصاد، ودعم المزارعين بأهم التوصيات الواجب مراعاتها خلال شهر سبتمبر.

بينما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، قافلة زراعية بمركز منوف، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، واستهدفت المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات، كما تم ازالة (35) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، وتنفيذ يوم حقل لمحصول القطن بمركزي قويسنا وبركه السبع، بالتنسيق مع الادارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث القطن، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بقرية سنتماى مركز سيدى غازى وتم علاج ٨٥٠ طائر متنوع ورش وتجريع ٧٥٠ رأس ماشية و٥٠ حالة تناسليات و٣٥ حالة باطنة وجراحة وعقد ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والتأمين على الماشية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً مع مديري الادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية بمركز طلخا، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات للتفتيش على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم حيث تم ضبط 500 كجم مذبوحات خارج المجازر الحكومية وقطع دجاج ولحوم مفرومه ومصنعات غير صالح للاستهلاك الادمي، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات لضبط اسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظة حيث تم ضبط ١٥٥٠ كجم تقريباً لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إجراء الفحص لـ (٢٠٠٠) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (١٥٠٥) رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة، كذلك تم الانتهاء من تحصين ٥١١ ألف و ٥١٠ رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع.

وواصلت ايضا مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على الجمعيات الزراعية، حيث تم المرور على جمعية السيوف، لمتابعة الأعمال بها، فضلا عن المرور على زراعات الذرة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية بقرية الجلالة التابعة لإدارة الضبعة البيطرية، لدعم المربين، وتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج والتوعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول الأرز بمنطقة سهل الطينة، كما تم عقد ندوة حقلية حول محصول القطن بقطاع شباب الخريجين، كما تم المرور على المحاصيل الصيفية فضلا عن متابعة أعمال المكافحة الدورية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات الأرز والقطن بنواحي المحافظة، كما نظمت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع معهد التناسليات الحيوانية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الماشية، ومعهد صحة الحيوان، ومعهد الإنتاج الحيواني، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية ثاني قوافلها البيطرية بعزبة الجبايله التابعة لمركز البطيخ بدمياط، لخدمة المربيين بالمنطقة، كما استقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، رئيس الإدارة المركزية للتشجير، وتفقد الغابة الخشبية بالطور، كما تم استقبال خبير التنمية الريفية بمنظمة الفاو، في إطار متابعة اعمال مشروع تعزيز سبل العيش المستدام لأهالي وأبناء سيناء، كذلك وفرت جمعية نويبع الزراعية شتلات متنوعة من الخضر، للمزارعين بأسعار مخفضة.

فيما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، استمرار حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة فورية لحالة تعدي على الاراضي بقرية الكعابي الجديدة بحوض العصابة، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، الانتهاء من تحصين 46 ألف و500 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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