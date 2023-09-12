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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف عن أسعار تذاكر يورو 2024

صدى البلد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ، عن أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأوروبية أوروبا"يورو 2024”.

يأتي ذلك قبل أقل من شهر من فتح بوابة حجز التذاكر الرسمية يوم 3 أكتوبر المقبل.

 وتبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو، فيما تصل قيمة أغلى تذكرة إلى 2000 يورو.

ومن المقرر طرح 2.2 مليون تذكرة للجماهير خلال البطولة التي تقام في شهري يونيو ويوليو المقبلين، في عشر مدن ألمانية بمشاركة 24 فريقا، وتشهد إقامة 51 مباراة.

 وسيتم طرح 1.2 مليون تذكرة في المرحلة الأولى من بيع التذاكر، فيما تفتتح المرحلة الثانية عقب قرعة دور المجموعات في هامبورج التي تقام يوم 2 ديسمبر المقبل،.

وذكر يويفا أن 270 ألف تذكرة من التذاكر المخصصة للفئة الأولى من الجماهير، والتي يبلغ سعرها 30 يورو، سيتم بيعها لحضور دور المجموعات.

 وسيكون الاستثناء الوحيد هي قيمة تذكرة المباراة الافتتاحية التي تقام في ميونخ، حيث ستكون قيمة أرخص تذكرة 50 يورو.

 وبعد ذلك سترتفع الأسعار في الأدوار الاقصائية، وسيحتاج المشجعون على الأقل لـ95 يورو من أجل حضور المباراة النهائية في برلين.

 وستكون أغلى قيمة للتذكرة من الفئات الأربعة هي 200 يورو في دور المجموعات و2000 يورو للتذكرة المميزة في النهائي.

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