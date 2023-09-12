بروفة يوم القيامة.. خالد الجندي يكشف عن سر عجيب في حدوث الزلازل

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سر عجيب في حدوث الزلازل، منوها أنه قرأ تقارير عن الزلازل تفيد بأن معظمها يحدث ليلا والناس نائمين.

وقال خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن حدوث معظم الزلازل ليلا، يكون لأسباب تتعلق بحركة الجاذبية وغيرها، فيحصل الزلزال بقوة عالية.

وأضاف، أن الزلزال هو بروفة ليوم القيامة، فيأتي فجأة يغير كل شيء آمن ومستقر في هذه الحياة وهذا الكون وينقلب رأسا على عقب.

وتساءل خالد الجندي: ماذا فعلت لاقتراب الأجل وأعددت ليوم الحساب؟ هل شكرت نعمة الله؟ هل تقربت إلى الله، هل تذكرت الصلاة؟ هل توبت من ذنوبك؟

وأكد خالد الجندي، أن هذه رسالة لمن اطمأنت بهم الحياة الدنيا، ومن ظنوا أنهم مخلدون في هذه الحياة.