نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. اقترب العد التنازلي لإعلانها

مع غلق باب تسجيل الرغبات اليوم، كثر البحث الآن من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023، والتي اقترب العد التنازلي من أجل الإعلان عنها.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023

ومن المقرر أن تنتهي جامعة الأزهر، خلال الأيام القليلة المقبلة، من حصر أعداد الطلاب المسجلين على موقع التنسيق، وحصر الرغبات والأعداد المتقدمين إلى الكليات.

وبعد ذلك يعلن الأزهر الشريف، نتيجة تنسيق الأزهر 2023 في مؤتمر صحفي تحضره جميع وسائل الإعلام، في مقر الجامعة بمدينة نصر، وإعلان كافة تفاصيل نتيجة التنسيق للبنين والبنات والعلمي والأدبي.

طلاب الأزهر

وبعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023، سيتم تلقي أوراق التقديم من الطلاب والطالبات بناء على ترشيحهم من نتيجة التنسيق، واستقبال الملفات للقبول.

تنسيق الأزهر 2023

بدوره، أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن اليوم الثلاثاء آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023، للطلاب الناجحين في الدورين: الأول، والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024م).

وأوضح المركز الإعلامي أن باب تسجيل الرغبات في التنسيق سوف يتم غلقه مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويمكن تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023 من هنا

الأوراق المطلوبة للتقديم

وعن الأوراق المطلوب التقدم بها من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالكلية هذا العام (2021/ 2022م):

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.