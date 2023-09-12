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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة مساعد مدرب كوستاريكا.. الإمارات تهزم رفاق كيلور نافاس برباعية

كوستاريكا - الإمارات
كوستاريكا - الإمارات

فاز منتخب الإمارات على كوستاريكا وديًا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية جمعت المنتخبين في العاصمة الكرواتية زغرب.

 تقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 16 عن طريق يحيى الغساني، قبل أن يضيف كايو الهدف الثاني في الدقيقة 23.

 وفي الدقيقة 38 سجل علي سالمين الهدف الثالث لمنتخب الإمارات، قبل أن يختتم الغساني رباعية الفريق في الدقيقة 53.

 وسجل خوليو كاسكانت هدف زملاء كيلور نافاس الوحيد في الدقيقة 64.

وتُوفي إيريك رودريجيز مساعد مدرب منتخب كوستاريكا، وقت المباراة، حيث تعرض لأزمة صحية أثناء سفر المنتخب من نيوكاسل إلى زغرب، حيث توقف في أمستردام للعلاج، لكن وافته المنية، ليقف لاعبو المنتخبين دقيقة صمت حدادًا على روحه قبل انطلاق الشوط الثاني.

 ويستعد المنتخب الإماراتي لخوض بطولة كأس أمم آسيا والمقرر إقامتها في قطر مطلع العام المقبل، حيث يلعب الفريق في المجموعة الثالثة مع منتخبات هونج كونج وفلسطين وإيران.

 وكان منتخب كوستاريكا قد فاز وديا على السعودية 3 /1 يوم الجمعة الماضي.

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