البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن أول أيام شهر ربيع الأول، وعن موعد مولد النبي اعتمادآ علي الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ الموافق 15/9/2023م (اليوم التالي للرؤية).

واضاف القاضي عبر بيان رسمي أنه في يوم الرؤية يوم الخميس 29 من صفر 1445هـ الموافق 14/9/2023م يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 9 دقائق في مكة المكرمة و4 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (4– 8 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 27 دقيقة).

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقاً للحسابات الفلكية فسوف يكون يوم الجمعة 15/9/2023 م هو المتمم لشهـر صفر 1445هـ ، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1445هـ فلكياً يوم السبت 16/9/2023م.