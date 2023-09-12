إطارات قماش ناعمة.. تغيير جذري في ساعات آبل الجديدة Series 9 و Ultra 2

كشفت شركة Apple أبل الأمريكية رسميا عن ساعاتها الذكية الأساسية Apple Watch Series 9 وكذلك Apple Watch Ultra 2 المطورة ، وذلك ضمن مؤتمرها السنوي المخصص لإطلاق هواتف آيفون الجديدة iPhone 15، والذي يأتي هذا العام تحت اسم "Wonderlust".

وقامت آبل بتغيير جذري في الإطارات الخاصة بالساعات الذكية Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2، والتي أعلنت عنها منذ قليل، حيث ستحتوي ساعات Apple Watch الجديدة وكذلك هواتف آيفون، على حافظات وأحزمة مصنوعة من مادة قماش ناعمة كخيار متميز بدلاً من الجلد .

وفقًا لـ ليزا جاكسون، نائب الرئيس للسياسة البيئية في شركة أبل، فإن أبل قد قدمت حل خط FineWoven الجديد من أبل محل الحافظات الجلدية وأحزمة Apple Watch ، وتسمى المادة الجديدة FineWoven، وهي مادة قماش ناعمة ستقدمها أبل في مجموعة متنوعة من ألوان إطارات Apple Watch وكذلك هواتف آيفون.

وأضافت “جاكسون” أن هذا التغيير يأتي لأن الجلود لها بصمة كربونية كبيرة على مستوى شركة أبل. وتعد FineWoven عبارة عن مادة من نسيج قطني مضلع تقول شركة أبل إنها مصنوعة بنسبة 68 % من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك.

وتتميز بملمس يشبه جلد الغزال، ويكتمل استخدامها في أحزمة Apple Watch بواسطة وصلة مغناطيسية وإبزيم حديث للإغلاق.



