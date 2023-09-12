عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إطارات قماش ناعمة.. تغيير جذري في ساعات آبل الجديدة Series 9 و Ultra 2

تغيير جذري في ساعات
تغيير جذري في ساعات آبل الجديدة Series 9 و Ultra 2

كشفت شركة Apple أبل الأمريكية رسميا عن ساعاتها الذكية الأساسية Apple Watch Series 9 وكذلك Apple Watch Ultra 2 المطورة ، وذلك ضمن مؤتمرها السنوي المخصص لإطلاق هواتف آيفون الجديدة iPhone 15، والذي يأتي هذا العام تحت اسم "Wonderlust".  

 

وقامت آبل بتغيير جذري في الإطارات الخاصة بالساعات الذكية Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2، والتي أعلنت عنها منذ قليل، حيث ستحتوي ساعات Apple Watch الجديدة وكذلك هواتف آيفون، على حافظات وأحزمة مصنوعة من مادة قماش ناعمة كخيار متميز بدلاً من الجلد .   

وفقًا لـ ليزا جاكسون، نائب الرئيس للسياسة البيئية في شركة أبل، فإن أبل قد قدمت حل خط FineWoven الجديد من أبل محل الحافظات الجلدية وأحزمة Apple Watch ، وتسمى المادة الجديدة FineWoven، وهي مادة قماش ناعمة ستقدمها أبل في مجموعة متنوعة من ألوان إطارات Apple Watch وكذلك هواتف آيفون. 

وأضافت “جاكسون” أن  هذا التغيير يأتي لأن الجلود لها بصمة كربونية كبيرة على مستوى شركة أبل. وتعد FineWoven عبارة عن مادة من نسيج قطني مضلع تقول شركة أبل إنها مصنوعة بنسبة 68 % من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك.  

 

وتتميز بملمس يشبه جلد الغزال، ويكتمل استخدامها في أحزمة Apple Watch بواسطة وصلة مغناطيسية وإبزيم حديث للإغلاق. 


 

Apple آبل Apple Watch Series 9 Apple Watch Ultra 2 الساعات الذكية مؤتمر Wonderlust مؤتمر iPhone 15 اطارات ساعات أبل الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 5200 شخص و8250 مفقودا

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

غرامة 100 جنيه.. كيفيه استخراج بطاقة شخصية وتحديث البيانات

تطورات العاصفة دانيال.. عقوبة رادعة لنشر أخبار كاذبة عن الطقس

اليونيسف في ليبيا: أكثر من 5000 وفاة.. و10 آلاف مفقود جراء العاصفة

أحمد موسى: تعرضت لسيل من السباب والشتائم بسبب النقاب

إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بـ نابلس

تونس تهزم منتخب مصر 3-1 وديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ