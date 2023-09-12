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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ابل تكشف رسمياً عن أسعار iphone 15.. برو ماكس فقط بسعر أغلي من الجميع

iphone 15 Pro
iphone 15 Pro

كشفت منذ قليل شركة آبل الأمريكية عن أسعار هواتفها من سلسلة آيفون 15 الجديدة، من خلال 4 إصدارات هي iphone 15 و  iphone 15 Plus و iphone 15 Pro و iphone 15 Pro Max.

الأسعار

جاءت أسعارهمم كالتالي:

iphone 15 بسعر 799 دولارًا أمريكيًا.

iphone 15 Plus بسعر 899 دولارًا.

 iphone 15 Pro بسعر 999 دولاراً.

 iphone 15 Pro Max بسعر 1199 دولاراً.

كذلك غيرت زر الضامت التقليدي بعد سنوات من ظهوره فى أول آيفون لها، ولكن فى هاتفي  iphone 15 Pro و  iphone 15 Pro Max فقط.

منفذ شحن USB-C 

يرجع الفضل في ذلك القرار الاتحاد الأوروبي،  فشركة Apple ستضع منفذ USB-C العالمي أخيرا على iPhone.

هذا أمر منطقي، فمعظم الأجهزة تستخدم الآن منافذ USB-C، حتى أجهزة MacBooks وiPad Pro الخاصة بشركة Apple. 
ومع ذلك، يتمتع هاتف iPhone 15 Pro  بسرعات USB أسرع من الطرازات الأساسية .

التصميم والألوان

تستخدم هواتف iPhone Pro إطارات تيتانيوم جديدة لهيكلها وهي أول مرة تستخدمها والتي تعرف بصلابتها ومرونتها وشكلها الفخم، بدلاً من الستانلس ستيل الذي استخدمته حتى الآن.  يتمتع التيتانيوم ببعض المزايا مقارنة بالستانلس ستيل - فهو أقوى بكثير، والأهم من ذلك، أنه أخف بكثير، ويعد التايتنيوم 100% معاد تصنيعه.
ويتم تقديم طرازات Pro و Pro Max في ألوان السيلفر والأسود والأزرق الغامق والتيتانيوم.

الشاشة 

تحتفظ هواتف iPhone 15 Pro وPro Max بشاشتيهما بقياس 6.1 بوصة و6.7 بوصة، ولكن الشاشة أكثر سطوعًا، من نوع Super Retina XDR وتحتوي على وحدات تحكم LTPO أكثر كفاءة، وحواف أرق مع معدل تحديث 120 هرتز.

الحواف ستتقلص من 2.17 مليمتر إلى 1.55 مليمتر، مما يجعل iPhone 15 Pro هو الهواتف ذات الحواف الأنحف.

الأداء والمعالج

في حين أن طرازات iPhone 15 ستحصل على شريحة A16 SoC من العام الماضي، فإن طرازات iPhone 15 Pro و Pro Max سينتقلون إلى شريحة A17 Pro الثورية الجديدة.  إنها أول مجموعة شرائح يتم تصنيعها باستخدام عملية 3 نانومتر وستوفر زيادة بنسبة 10% إلى 15% في أداء المعالجة وكفاءة أفضل بنسبة تصل إلى 30% ، كما اهتمت آبل بتجربة أفضل مع الألعاب بسبب سرعة المعالج الجديد الفائقة وال GPU .

الكاميرا

تقدم هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعد مدير التسويق في شركة Apple بأن جهازي 15 Pro وPro Max يتمتعان بأفضل كاميرات Apple حتى الآن – أي ما يعادل سبع عدسات متميزة.  يتضمن ذلك كاميرا مطورة بدقة 48 ميجابكسل من المفترض أن تلتقط صورًا أفضل في الإضاءة المنخفضة، وتلتقط توهجًا أقل للعدسة، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة.  يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة — 24 مم، و28 مم، و35 مم — داخل الكاميرا الرئيسية.  يمكنك أيضًا الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x، وهو أقصى ما قدمته Apple على الإطلاق، إلى طول بؤري يبلغ 120 ملم.  

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).  يمكن لـ 15 Pro التقاط "مقاطع فيديو مكانية" أيضًا، وهي أنواع المحتوى ثلاثي الأبعاد الذي رأيناه في Vision Pro.  من الواضح أن شركة Apple تتخيل جهاز 15 Pro كجهاز استهلاكي ولكنه أيضًا أداة احترافية حقيقية للمبدعين وصانعي الأفلام في العالم.  أطلق عليه Joswiak اسم "أفضل هاتف iPhone وأكثره احترافيًا على الإطلاق."

 

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