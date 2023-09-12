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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة: تطوير جميع وحدات الرعاية الأساسية بحلول 2025

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حملة قلبك أمانة تستهدف كافة محافظات الجمهورية، ويوجد 251 وحدة من وحدات الرعاية الأساسية تعمل على مدار 12 ساعة، مع تطوير كبير في الإمكانيات. 

المتحدث باسم الصحة يتحدث عن وحدات الرعاية الأساسية 

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية استهدفت العديد من الوحدات، وخلال عام 2024 سيكون هناك 1000 وحدة رعاية مطورة ومجهزة، وخلال عام 2025 ستكون كافة وحدات الرعاية الأساسية جاهزة بشكل كامل ومتطورة مثلها مثل كل دول العالم. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وحدات الرعاية الأساسية أحدث من الوحدات الصحية بفترات عمل أطول، وربط إلكتروني ورقمنة، وعمل كبير جدا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الإسراع بمنظومة التأمين الصحي باعتبارها أحد مخرجات الحوار الوطني، ولكي يتم العمل على تسريع المدة، يتم العمل على كافة المحافظات ليتم تجهيز التأمين الصحي الشامل فيها. 

الصحة حسام عبد الغفار محافظات الجمهورية قناة صدي البلد أحمد موسى

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