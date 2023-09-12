منتخب السعودية يخسر من كوريا الجنوبية وديًا

خسر منتخب السعودية أمام كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، في مباراة ودية جمعتهما استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا المقرر إقامتها في قطر مطلع العام المقبل.

وسجل كيم يونج سيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 32، مستغلًا خطأ من علي البليهي، ليهدي بلاده الانتصار.

وتُعد تلك الهزيمة هي الثانية للمنتخب السعودي في فترة التوقف الدولي الحالي، بعد أن خسر بنتيجة بثلاثية مقابل هدف كوستاريكا يوم الجمعة الماضي، فيما خيم التعادل السلبي على التجربة الودية الأولى لكوريا الجنوبية مع ويلز يوم الخميس الماضي.

كما أن مباراة كوريا هي الثانية للإيطالي روبيرتو مانشيني على دفة قيادة منتخب السعودية.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بأمم آسيا، مع منتخبات عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

على الجانب الأخر، يتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة مع البحرين والأردن وماليزيا.