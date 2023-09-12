حسين خضير: الدواء المصري قادر على منافسة المنتجات العالمية

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة مجلس الشيوخ، أن الدواء المصري قادر على منافسة الأدوية العالمية، وأن المواطن عليه يثق في الأدوية المصرية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " دردشة طبية" تقديم الدكتور هاني عوض الله، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن مصانع الأدوية المصرية، تحصل على شهادة التصنيع الجيد، من wHo.



ولفت إلي أن مصانع الأدوية المصرية، مميزة، وأن هناك 20 ألف صنف دواء يصنع في مصر، وأن السوق به من 6000 لـ 8000 دواء، وأن هذا من الأشياء المميزة.



وأشار إلي أن مصانع الأدوية لا تقوم بعمل فول وطعمية، ولكن تقوم بعمل أدوية، بصورة جديدة، وأن المادة الفعالة تكون عالية، ومطابقة للمواصفات.



وتابع:" هناك بعض الأشخاص تقول أن مصانع الأدوية لا تضع المادة الفعالة بالشكل الجيد، وأن هذا الأمر غير صحيح، فالمصانع تتطبق المواصفات العالمية".

