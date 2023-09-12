منتخب إنجلترا يهزم اسكتلندا 3-1 وديا

فاز منتخب إنجلترا على ضيفه الاسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية جمعتهما ضمن استعدادتهما للاستحقاقات الدولية المقبلة.

المنتخب الإنجليزي أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما فيل فودين وجود بيلينجهام في الدقيقتين 33 و35.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الاسكتلندي هدف تقليص الفارق عن طريق مدافع المنتخب الإنجليزي هاري ماجوير، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 67 قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 81.

ويستعد المنتخبان لاستكمال مبارياتهما في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.