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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب إيطاليا يهزم أوكرانيا 2-1 في تصفيات يورو 2024

منتخب إيطاليا - المصدر:
منتخب إيطاليا - المصدر: AFP

فاز منتخب إيطاليا على ضيفه أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”

تقدم المنتخب الإيطالي عن طريق دافيد فراتيسي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 29.

 وفي الدقيقة 41، سجل أندريه يارمولنكو الهدف الوحيد للمنتخب الأوكراني.

 ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي الذي لعب خمس مباريات، فيما خاض الفريق الإيطالي أربع مباريات.

 على الجانب الأخر، يحتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب الإيطالي.

 وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على مضيفه منتخب مالطا بثنائية نظيفة.

 وسجل إليف إلماس الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف يوفان مانيف الهدف الثاني في الدقيقة 41.

 ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف إيطاليا وأوكرانيا، فيما يحتل منتخب مالطا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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