منتخب ألمانيا يهزم فرنسا وديًا

فاز منتخب ألمانيا على ضيفه الفرنسي بهدفين لهدف، في مباراة ودية جمعتهما على ملعب "سيجنال إدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية.

وسجّل توماس مولر الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 89 سجل أنطوان جريزمان هدف فرنسا الوحيد من ضربة جزاء.

ويأتي ذلك الانتصار للألمان بعد الهزيمة الثقيلة يوم السبت الماضي برباعية مقابل هدف أمام اليابان، الأمر الذي نتج عن إقالة المدرب هانسي فليك وتعيين رودي فولر مدير المنتخب في المنصب مؤقتا.

ويخوض المنتخب الألماني مباريات ودية استعدادا لأمم أوروبا التي ستقام على أرضه صيف العام المقبل، فيما يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثانية في تصفيات البطولة برصيد 15 نقطة بعد تحقيقه الفوز في كل مبارياته بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبات هولندا واليونان وأيرلندا وجبل طارق.